BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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19.11.2026 19:54:00
Medicare beneficiaries could skip the nursing home for cheaper care at home under new bill
The plan would free up hospital and nursing-home beds — and lower costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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