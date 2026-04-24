Medicare group QSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medicare group QSC hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 QAR gegenüber 0,080 QAR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,93 Prozent auf 111,2 Millionen QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,8 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at