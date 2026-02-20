Medicare group QSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Medicare group QSC präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,05 QAR gegenüber 0,080 QAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Medicare group QSC mit einem Umsatz von insgesamt 126,5 Millionen QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,1 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren, um 10,33 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 0,270 QAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medicare group QSC 0,210 QAR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Medicare group QSC im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 502,60 Millionen QAR. Im Vorjahr waren 523,49 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at