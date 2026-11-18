Medicenna Therapeutics hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medicenna Therapeutics ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at