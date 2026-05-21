Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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21.05.2026 11:36:00
Medicine's Not Going Anywhere: 3 of the Most Resilient Healthcare ETFs
Healthcare remains one of the most recession-resistant sectors in the market. Regardless of what's going on with the rest of the market, people need medical care and prescription drugs. If you're seeking stability and long-term growth potential, healthcare ETFs offer diversified exposure to the industry. Here are three of the most resilient healthcare ETFs worth considering.Image source: Getty Images.By tracking a broad benchmark of healthcare stocks, VHT ranks among the best ETFs for long-term growth. The fund offers broad exposure to the healthcare sector, including pharmaceuticals, medical equipment, biotechnology, and managed care.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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