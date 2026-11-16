MediciNova präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MediciNova hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at