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18.05.2026 06:31:29
MediciNova stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MediciNova hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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