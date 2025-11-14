|
14.11.2025 06:31:28
MediciNova vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MediciNova hat am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei MediciNova ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
