MediciNova vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MediciNova veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

MediciNova vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 USD. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at