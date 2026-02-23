|
MediciNova vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MediciNova veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
MediciNova vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 USD. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
