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03.08.2026 06:31:29
MediClin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MediClin lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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