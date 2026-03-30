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30.03.2026 06:31:29

MediClin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MediClin hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

MediClin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 197,6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 190,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,540 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MediClin im vergangenen Geschäftsjahr 784,49 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MediClin 748,75 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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