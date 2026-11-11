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11.11.2026 06:31:29
Medico Remedies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Medico Remedies gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medico Remedies 0,310 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medico Remedies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 739,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 526,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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