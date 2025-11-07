Medicover (B) Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Medicover (B) Un gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Medicover (B) Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 691,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 579,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at