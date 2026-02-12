|
Medicover (B) Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Medicover (B) Un hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 712,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Medicover (B) Un 592,9 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,580 USD beziffert, während im Vorjahr 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,68 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,26 Milliarden USD in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
