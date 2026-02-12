|
12.02.2026 06:31:29
Medicover Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Medicover Registered B hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Medicover Registered B 0,660 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 6,70 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,69 SEK. Im letzten Jahr hatte Medicover Registered B einen Gewinn von 1,27 SEK je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 26,32 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Medicover Registered B 23,92 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,566 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,39 Milliarden EUR taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.