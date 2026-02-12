Medicover Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Medicover Registered B hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Medicover Registered B 0,660 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 6,70 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,69 SEK. Im letzten Jahr hatte Medicover Registered B einen Gewinn von 1,27 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 26,32 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Medicover Registered B 23,92 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,566 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,39 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at