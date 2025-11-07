Medicover Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medicover Registered B präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medicover Registered B ein EPS von -0,340 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 6,58 Milliarden SEK gegenüber 6,04 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at