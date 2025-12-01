Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Medicus Pharma Aktie

Medicus Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PMQ / ISIN: CA58471K2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 14:09:27

Medicus Pharma Appoints President Carolyn Bonner CFO

(RTTNews) - Medicus Pharma Ltd. (MDCX), a biotech company, Monday announced that its President Carolyn Bonner, has also been appointed as its chief financial officer.

Bonner had been the acting Chief Financial Officer since September 12 in addition to her role as the President of the company. This was in wake of finance chief Jim Quinlan's medical leave, who has now resigned for health reasons.

Prior to joining Medicus, Bonner was the executive chief of PCL, Inc., a CAP-accredited specialty laboratory.

On Friday, MDCX shares closed at $2.2, up 7.31% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medicus Pharma Ltd Registered shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Medicus Pharma Ltd Registered shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Medicus Pharma Ltd Registered shs 2,11 -4,09% Medicus Pharma Ltd Registered shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:26 Die Top 20 der größten europäischen Banken
13:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen