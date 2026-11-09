Medicus Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Medicus Pharma hat am 08.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medicus Pharma ein EPS von -40,660 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at