Medicus Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Medicus Pharma hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at