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27.03.2026 06:31:29
Medicus Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Medicus Pharma hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,960 USD gegenüber -0,850 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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