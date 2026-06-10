10.06.2026 18:53:38

Medien: Bahnstrecke Lehrte-Berlin 2027 zehn Monate dicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke zwischen Lehrte bei Hannover und Berlin wird Medienberichten zufolge im kommenden Jahr zehn Monate lang voll gesperrt. Wie das Nachrichtenportal "t-online" und die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichten, müssen sich Pendler auf eine Sperrung der 227 Kilometer langen Strecke vom 5. Februar bis 10. Dezember 2027 gefasst machen. In diesem Zeitraum sollen demnach unter anderem etliche Weichen ausgetauscht sowie Gleise und Lärmschutzwände erneuert werden. Die Folge seien längere Fahrwege.

Die Deutsche Bahn will nach Angaben einer Bahnsprecherin in Kürze zu den Arbeiten und zum geplanten Ersatzverkehr informieren. "Die Vorbereitungen der Korridorsanierung Lehrte - Berlin laufen", teilte sie auf Anfrage mit.

Um pünktlicher und zuverlässiger zu werden, modernisiert die Bahn derzeit nach und nach stark befahrene Schienenkorridore. Nach "HAZ"-Angaben ist auch geplant, vom 9. Juli bis 11. Dezember 2027 die Strecke Bremen-Bremerhaven voll zu sperren und zu sanieren./trs/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen