Medien: Erfolg für Signa-Gläubiger Mubadala vor Schiedsgericht

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement Signa Holding (4. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Der Signa-Großgläubiger Mubadala aus Abu Dhabi hat vor dem internationalen Schiedsgericht ICC in Genf einen Etappensieg errungen. Wie mehrere Medien am Dienstag berichteten, habe das Schiedsgericht den Arabern mehr als 700 Mio. Euro zugesprochen. Die Insolvenzverwalter der Signa-Gesellschaften hatten die Forderungen von Mubadala nicht anerkannt. Wie sich der ICC-Spruch auf die Insolvenzverfahren auswirken wird, ist laut Juristen aber noch unklar.

Creditreform erklärte laut "Standard", der Schiedsspruch werde einzelne Insolvenzverfahren "maßgeblich beeinflussen". "Insbesondere stellt sich die Frage, ob die Begleichung der Verfahrenskosten in bestimmten Fällen sogar zur Masseunzulänglichkeit führen könnte". Es werde entscheidend sein, wie die Insolvenzverwalter mit dieser neuen Lage umgehen werden.

Keine Auswirkungen auf Abwicklung von Signa Prime

Der Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection AG, Norbert Abel, erklärte, dass die Signa Prime und deren Insolvenzmasse keinem Zahlungs- oder Feststellungsanspruch ausgesetzt seien. Es bestehe auch kein Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten. Die weitere Abwicklung sei vom Schiedsspruch daher nicht gefährdet, wie Abels Pressesprecher der APA mitteilte.

Vom Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, hieß es, die mehr als 600 Seiten des Spruchs würden sorgfältig geprüft und Konsequenzen mit den Gremien besprochen, darüber hinaus gebe man keinen Kommentar ab, sagte ein Sprecher zur APA.

Der Vorwurf der Scheichs lautete auf Verletzung von Finanzierungsvereinbarungen durch Signa Holding, Signa Prime, Signa Development, Familie Benko Privatstiftung, Laura Privatstiftung und Ren? Benko selbst. Da Benko selbst und die Signa-Gesellschaften pleite sind, könnte laut "Krone" und "News" die Laura Privatstiftung in die Ziehung kommen. Die beiden Medien verweisen darauf, dass in der Laura-Stiftung noch Vermögenswerte im dreistelligen Millionenbereich vermutet werden.

pro/bel/tpo

WEB http://www.signa.at