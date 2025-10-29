|
29.10.2025 05:38:38
Medien: Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen
ULJANOWSK (dpa-AFX) - In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen.
Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben.
Die Ukraine verteidigt sich mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./bal/DP/zb
