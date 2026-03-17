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17.03.2026 09:32:38
Medien: Israel versuchte Tötung Laridschanis
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat nach Medienberichten versucht, den einflussreichen iranischen Funktionär Ali Laridschani zu töten. Der Generalsekretär des Sicherheitsrates war nach übereinstimmenden israelischen Medienberichten Ziel eines nächtlichen Luftangriffs. Es sei aber noch unklar, ob Laridschani dabei getötet oder verletzt worden sei, hieß es unter Berufung auf namentlich nicht genannte israelische Repräsentanten.
Israel hat im aktuellen Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet. Irans oberster Führer Ali Chamenei war am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in der Hauptstadt Teheran getötet worden./le/DP/nas
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