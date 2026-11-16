NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 19:34:38
Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chip-Riese NVIDIA hat laut Medienberichten keine Pläne, den zurückgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Firmenspitze zurückzuholen. Der Verwaltungsrat habe keine entsprechenden Überlegungen, berichteten der Wirtschaftssender CNBC und die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.
Die Nvidia-Aktie reagierte nicht merklich auf die Neuigkeiten und setzte ihren Sinkflug fort. Zuletzt lag sie mit gut vier Prozent im Minus.
Zuvor hatte die "Financial Times" geschrieben, dass Verbündete Huangs Druck auf Nvidia ausübten, ihn wieder als Chef einzusetzen. US-Präsident Donald Trump sagte danach, er "hätte nichts dagegen".
Nun hieß es bei CNBC unter Verweis auf eine informierte Person stattdessen, der Verwaltungsrat fokussiere sich auf die vor gut einer Woche eingeleitete Untersuchung Huangs. Diese war nach Berichten über seine Affäre mit einer Frau eingeleitet worden, die laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt wurde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Eine zweite Affäre hatte Huang Berichten zufolge mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia.
Inzwischen macht vor allem US-Finanzminister Scott Bessent aber auch den Schmuggel von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verkaufsverboten verstärkt zum Thema. Bessent sagte in einem TV-Interview am Sonntag, er wolle von Nvidia binnen zehn Tagen Antworten dazu, ob bei dem Unternehmen unerlaubte Verkäufe toleriert worden seien, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären./so/DP/stw
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