Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.11.2026 10:39:38
Medien: Outlook-Störung Grund für Verletzte in Phantasialand
BRÜHL (dpa-AFX) - Die schwere Störung unter anderem bei dem E-Mail-Programm Outlook von Microsoft ist mit ursächlich für eine Reihe von Verletzten in einem Hotelschwimmbad im Phantasialand in Brühl. Das berichtet der WDR unter Berufung auf das Unternehmen. 15 Menschen wurden in dem Schwimmbad am Freitag wegen zu viel Chlors im Wasser verletzt.
Wegen der Microsoft-Störung sind laut dem Phantasialand keine Mails angekommen. Deshalb habe niemand mitbekommen, dass das Wartungssicherheitssystem der Saunalandschaft längst per Mail Alarm geschlagen habe, heißt es in dem Bericht. Das automatische Dosiersystem habe zu viel Chlor in den Pool gepumpt. Eine dpa-Anfrage an das Phantasialand blieb zunächst unbeantwortet.
Vier Verletzte kamen ins Krankenhaus
Ein mittelschwer verletzter Mensch und drei Leichtverletzte wurden nach Angaben der Feuerwehr am Freitag ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen wurden von einem Notarzt untersucht. Zur Identität und zum Alter der Verletzten gab es keine Angaben.
Das Becken sei zeitweilig gesperrt, inzwischen aber wieder geöffnet worden, berichtet der WDR nach Feuerwehrangaben. Das Wasser sei ausgetauscht worden.
Die Störung bei dem Software-Konzern Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen (MEZ) auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen./eub/DP/zb
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