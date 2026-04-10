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10.04.2026 15:28:38

Medien: Schlotterbeck verlängert bei Borussia Dortmund

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) übereinstimmenden Medienberichten zufolge vorzeitig verlängert und bleibt dem Bundesligisten damit erhalten. Der Innenverteidiger unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2031, wie zuerst der "Kicker" und die "Ruhr Nachrichten" berichteten. Sein bisheriger Vertrag beim BVB lief noch bis Sommer 2027. Das neue Arbeitspapier soll allerdings den noch unbestätigten Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren.

Diese könnte demnach bereits in diesem Sommer, allerdings nur für wenige Clubs, gelten. Die Höhe soll bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen, spekulierte der "Kicker". Dies gibt Schlotterbeck die Möglichkeit, sich mit starken Leistungen bei der WM im Sommer doch noch für einen Vertrag bei einem europäischen Topclub zu empfehlen.

Monatelange Spekulationen beendet

Monatelang war die Vertragsverlängerung von Schlotterbeck, der seit 2022 für den BVB spielt und zu den Leistungsträgern des Vereins zählt, ein großes Thema. Immer wieder war der Vize-Kapitän des BVB auch mit Clubs wie Real Madrid und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

Ende März hatte der 26-Jährige am Rande seines Einsatzes in der Nationalmannschaft Medienberichte über eine bevorstehende Verlängerung noch energisch dementiert und auf die komplizierte Situation nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl verwiesen. Zuletzt hatte er jedoch mit Verweis auf Gesprächen mit Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book angedeutet, dass eine Entscheidung nahe./jgl/DP/men

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