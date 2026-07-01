Medienbericht 01.07.2026 13:44:00

Medien: Technische Gespräche zwischen USA und Iran in Katar gestartet

Medien: Technische Gespräche zwischen USA und Iran in Katar gestartet

Vertreter der USA und des Iran haben laut Medienberichten in Doha indirekte Gespräche aufgenommen. Die technischen Verhandlungen laufen über Vermittler aus Katar und Pakistan.

In der katarischen Hauptstadt Doha haben laut Medienberichten indirekte Gespräche zwischen Vertretern der USA und des Iran begonnen. Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute diplomatische Quelle berichtete, finden die technischen Gespräche über Vermittler aus Katar und Pakistan statt. Auch die arabischen Nachrichtensender Al Jazeera und Al Arabija meldeten den Beginn der Gespräche unter Berufung auf eigene Quellen.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hatten sich nach katarischen Angaben bereits am Dienstag mit Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha getroffen. An den eigentlichen Gesprächen nehmen sie CNN zufolge jedoch nicht teil.

DOHA (dpa-AFX)

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