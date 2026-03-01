01.03.2026 09:22:38

Medien: Tochter und Enkel Chameneis bei Angriffen getötet

TEHERAN (dpa-AFX) - Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind bei den israelisch-amerikanischen Luftangriffen auf den Iran auch mehrere Angehörige des obersten Führers Ali Chamenei getötet worden. Die Webseite Al-Arabiya berichtete unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur Fars, eine Tochter Chameneis, ein Schwiegersohn, eine Schwiegertochter und ein Enkel seien ums Leben gekommen. Dem Sender Al-Jazeera zufolge berief sich Fars dabei auf Chamenei nahestehende Quellen. Aus dem Iran gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Chamenei selbst wurde nach US-Angaben bei Angriffen am Samstag ebenfalls getötet./jbz/DP/zb

