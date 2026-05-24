Medien: Trump informiert Netanjahu über Iran-Verhandlungen

TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach israelischen Medienberichten über den Stand der Verhandlungen mit dem Iran informiert.

Trump habe bei einem Telefongespräch mit Netanjahu versichert, dass er im Rahmen einer Einigung an der Forderung nach einem Stopp des iranischen Atomprogramms und der Entfernung sämtlichen hochangereicherten Urans aus dem Iran festhalten werde, berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Regierungsvertreter.

Trump habe Netanjahu bei dem Gespräch am Samstag zugesichert, dass er kein endgültiges Abkommen mit Teheran ohne die Erfüllung dieser Bedingungen unterzeichnen werde, hieß es weiter in den Berichten.

Der US-Präsident hatte auf der Plattform Truth Social geschrieben, die USA stünden kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiedereröffnung der Straße von Hormus.

Israel pocht auf militärische Handlungsfreiheit

Während des Telefonats habe Netanjahu betont, dass Israel seine Handlungsfreiheit gegen Bedrohungen in der Region - auch im Libanon - bewahren werde. Trump habe dieses Prinzip den Berichten zufolge ausdrücklich unterstützt.

Sorge in Israel vor "schlechtem Deal"

In Israel wächst laut Medienberichten die Sorge, Trump könnte ein aus israelischer Sicht nachteiliges Abkommen mit Teheran schließen, das die Sicherheitsinteressen des engen Verbündeten in der Region nicht ausreichend berücksichtige.

Netanjahu wollte vor dem Hintergrund der Berichte über eine möglicherweise bevorstehende Einigung sein Sicherheitskabinett am Sonntagabend zu Beratungen zusammenrufen./le/DP/he