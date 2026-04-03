03.04.2026 16:49:38

Medien: USA bestätigen Abschuss von Kampfjet im Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge bestätigt, dass ein Kampfflugzeug über dem Iran abgeschossen worden ist. Das amerikanische Militär habe eine Rettungsaktion gestartet, um die Besatzung zu finden, bevor iranische Soldaten zu den Piloten gelangen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf amerikanische und israelische Regierungskreise.

Es werde nach zwei Besatzungsmitgliedern gesucht, berichtet die "Washington Post". Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges seit Kriegsbeginn im März. Ob die Besatzung überlebt hat, ist unklar.

Mit Schleudersitz gerettet?

Zuvor hatten Irans Streitkräfte den Abschluss eines Kampfjets vom Typ F-35 gemeldet. Das Kampfflugzeug sei im zentralen Luftraum durch ein neues fortschrittliches Verteidigungssystem abgeschossen worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden.

Unterdessen berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, ein amerikanischer Pilot, der sich mit einem Schleudersitz gerettet habe, sei gefangen genommen worden. Im staatlichen Rundfunk hieß es dagegen, das Schicksal der beiden US-Piloten sei unklar./nak/DP/he

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