NEW YORK (dpa-AFX) - Bei der Kollision eines Flugzeugs mit einem Einsatzwagen sind auf dem Flughafen LaGuardia in New York laut Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich dabei um den Piloten und den Copiloten der Maschine der Fluggesellschaft Air Canada (Air Canada Voting and Variable Voting), berichteten die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf Polizei und andere Behörden. Zudem seien zwei Personen in dem Einsatzfahrzeug verletzt worden. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Die Ursache ist weiter unklar.

Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Rollfeld ereignet, teilte der Flughafen LaGuardia auf X mit. Die Maschine sei mit einem Feuerwehrwagen kollidiert, der zu einem Einsatz unterwegs gewesen sei. Das Flugzeug vom Typ Bombardier CRJ-900 sei aus Montreal gekommen, hieß es in den Berichten. Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen./jv/DP/nas