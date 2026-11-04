Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
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04.11.2026 09:18:14
Medienbericht: Magna vor Milliardenaufträgen aus China - 1000 Jobs in Graz möglich
Über 100.000 chinesische Fahrzeuge könnten jährlich in Graz produziert werden. Auch das slowenische Werk Hoce steht vor einer SteigerungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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15.10.26
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