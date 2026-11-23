BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung nimmt Berichte, nach denen Russland noch in diesem Jahr eine Atomwaffe per Satellit ins All schießen könnte, nach eigenen Angaben "sehr ernst". Eine "unmittelbare Bedrohung" bestehe aber momentan nicht, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin.

Er erinnerte daran, dass sich am 3. November der Nationale Sicherheitsrat unter anderem mit einer "veränderten Sicherheitslage im Weltraum" befasst habe. Die Inhalte dieser Sitzung seien aber geheim. Es gebe keinen Grund, "jetzt hier über hypothetische Fragen eine übermäßige Nervosität auszubreiten", betonte der Regierungssprecher.

Zuvor hatten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs - darunter auch die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND) - über die angeblichen Pläne Moskaus berichtet. Erkenntnisse darüber seien kürzlich unter einigen Nato-Staaten ausgetauscht worden.

"Sputnik-S" soll seit Jahren fertig sein

Demnach soll der russische Satellit "Sputnik-S", der die Atomladung ins All befördern soll, bereits seit mehreren Jahren fertig konstruiert im Großraum Moskau lagern. In den Warnmeldungen der westlichen Geheimdienste von Anfang November heiße es, dass dieser Satellit atomar bewaffnet innerhalb der nächsten 60 Tage in den Weltraum gebracht werden könne.

Dort wäre er innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Nach Einschätzung des Weltraumkommandos der Bundeswehr könnte "Sputnik-S" noch im Dezember ins All geschossen werden, berichten die drei Medien.

Auswärtiges Amt warnt vor Vertragsbruch

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte sich dazu nicht äußern. Details des Lagebilds seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sagte er. Er verwies darauf, dass das Thema der nuklearen Bedrohung aus dem All schon in der Weltraumsicherheitsstrategie der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr eine Rolle spiele.

Das Auswärtige Amt erklärte, dass die Stationierung einer Nuklearwaffe im Weltraum "ein eklatanter Bruch des Weltraumvertrags von 1967" wäre. Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern habe Deutschland im Jahr 2004 eine Resolution in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht, die zur Einhaltung des Weltraumvertrags und zum Verzicht auf die Entwicklung derartiger Waffen aufruft.

Rutte zeigte sich schon vergangenes Jahr besorgt

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte sich bereits im April 2025 besorgt über die russischen Atompläne geäußert. "Uns sind Berichte bekannt, wonach Russland die Möglichkeit prüft, Atomwaffen im Weltraum zu platzieren", sagte er damals der "Welt am Sonntag".

Diese sogenannten Anti-Satelliten-Waffen richteten sich nicht gegen die Erde, sondern gegen Satelliten. Ein Abschuss von Satelliten könnte auf der Erde ein Chaos auslösen, da viele Systeme auf der Erde nur mit Hilfe von Satelliten genutzt werden können./mfi/DP/nas