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18.03.2026 16:19:38

Medienmanager Schultz-Homberg wechselt zu Madsack

KÖLN/HANNOVER (dpa-AFX) - Der bisherige Chef der Kölner Stadt-Anzeiger Medien, Thomas Schultz-Homberg, wechselt zur Madsack Mediengruppe. Er werde zum 1. Mai Chief Transformation Officer (CTO) und Mitglied der Konzerngeschäftsleitung, hieß es in einer Mitteilung von Madsack. Die neu geschaffene CTO-Position solle zentrale Transformationsprojekte in den Bereichen KI und digitale Technologien bündeln.

Der Chef der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert, sprach in einer Mitteilung davon, dass man "in der Crunchtime auf dem Weg zu einem digitalen Medienunternehmen" sei. Mit Thomas Schultz-Homberg gewinne man eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke verbinde.

Neue Wege für digitale Transformation

Die Position als Chef der Kölner Stadt-Anzeiger Medien übernimmt zum 1. April Oliver Eckert zusätzlich zu seiner Funktion als für das operative Geschäft zuständiger Vorstand (COO, Chief Operating Officer) von DuMont. Das teilten die Kölner Stadt-Anzeiger Medien mit.

DuMont-Chef Christoph Bauer sagte in der Mitteilung, dass er sich freue, dass Eckert die Verantwortung für die Kölner Stadt-Anzeiger Medien übernehme. Außerdem betonte er, dass Schultz-Homberg die Kölner Stadt-Anzeiger Medien in einer anspruchsvollen Phase mit großer Klarheit und unternehmerischer Konsequenz geführt habe. Er habe wichtige strukturelle Grundlagen für die Zukunft gelegt./svv/DP/zb

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