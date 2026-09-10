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10.09.2026 07:30:03

Medienmitteilung: DynamiQ-X BG2300: schnelle und genaue Biogas- und Biomethan-Analyse in weniger als einer Minute

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung: DynamiQ-X BG2300: schnelle und genaue Biogas- und Biomethan-Analyse in weniger als einer Minute

10.09.2026 / 07:30 CET/CEST

Medienmitteilung

September 2026, Sensirion, 8712 Stäfa, Schweiz

 

DynamiQ-X BG2300: schnelle und genaue Biogas- und Biomethan-Analyse in weniger als einer Minute  

 

Qmicro von Sensirion kündigt die Markteinführung des DynamiQ-X BG2300 an, eines Mikro-Gaschromatographen für schnelle und zuverlässige Biogas- und Biomethan-Analysen. Der DynamiQ-X BG2300 wurde für Biogasaufbereitungs- sowie Biomethananlagen entwickelt und bietet internationale Einsatzbereitschaft ohne Kompromisse. 

 

Basierend auf der bewährten microGC-Chip-Technologie (MEMS) von Qmicro liefert der Analysator des DynamiQ-X BG2300 in nur 45Sekunden die vollständigen Ergebnisse der Gaszusammensetzung. Der Analysator verfügt über einen inerten Probenpfad, um eine präzise und zuverlässige Quantifizierung von Schwefelwasserstoff über die gesamte Biogas-Wertschöpfungskette zu gewährleisten, von etwa 1% H2S in Biogas bis auf 1ppm in Biomethan. 

 

Mit einer einzigen Messung bestimmt der DynamiQ-X BG2300 den Brennwert, liefert genaue Analysen der Gaszusammensetzung und bestimmt die Schwefelwasserstoffmenge. So erhalten Kunden in weniger als einer Minute wesentliche Prozessinformationen mit einem einzigen Analysator. 

Mit seiner Kombination aus internationalen Zertifizierungen, standardisierter Konfiguration und robuster Sicherheitstechnologie setzt der DynamiQ-X BG2300 neue Massstäbe für die Online-Analyse von Biogas und Biomethan. Kunden können damit überall auf der Welt sicher und effizient arbeiten. 

 

Erfahren Sie mehr über den Gasanalysator DynamiQ-X BG2300: https://www.qmicro.com/products/gas-analyzers/dynamiq-x-bg2300   

 

Qmicro von Sensirion

Qmicro bietet Hightechprodukte und -lösungen für die Online-Analyse der Gaszusammensetzung mit der microGC-Chip-Technologie (MEMS). Anwendungsbereiche sind die industrielle Prozesssteuerung und die Automatisierung. Die von Qmicros entwickelte microGC-Produktreihe für Gasanalysen „DynamiQ“ umfasst Online-Gasüberwachungseinheiten, die für ausgewählte Kunden in anwendungsspezifischen Konfigurationen und Mengen bereitgestellt werden. Zu diesen Kunden zählen normalerweise Systemintegratoren, OEM und spezialisierte Vertriebspartner. So werden die Instrumente jeweils für eine spezifische Anwendung konfiguriert und dann als Analysegeräte für eben diese Anwendung verkauft. Seit 2021 gehört Qmicro zu Sensirion.

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’200 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. 

Mehr Informationen: www.qmicro.com

 

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Qmicro_DynamiQ_X_BG2300

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2396348

 
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2396348  10.09.2026 CET/CEST

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