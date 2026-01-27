Medienmitteilung: Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung

27.01.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Entwickelt für Präzision, gebaut für Langlebigkeit: Sensirion kündigt höchst langzeitstabilen CO2-Sensor an

Der SCD53 ermöglicht eine sorgenfreie CO 2 -Überwachung auch unter anspruchsvollen Bedingungen – dank exzellenter Stabilität, erstklassiger Genauigkeit und Robustheit. Sensirion freut sich, Ende 2026 seinen hochleistungsfähigen CO 2 -Sensor der nächsten Generation auf den Markt zu bringen.



Stäfa, Schweiz – Der SCD53 wurde entwickelt, um eine in der Gas-Sensorik immer relevanter werdende Herausforderung zu adressieren: Das langfristige Beibehalten einer sehr hohen Genauigkeit, ohne, dass Sensoren kostspielig manuell nachkalibriert oder regelmässig frischer Aussenluft ausgesetzt werden müssen. Viele der heute eingesetzten Sensoren verwenden erfolgreich einen automatischen Baseline-Kalibrierungsalgorithmus (z. B. „ABC“ oder „ASC“), um ihre Genauigkeit langfristig aufrechtzuerhalten. Dieser setzt voraus, dass der Sensor regelmässig Luft mit der atmosphärischen Baseline-Konzentration ausgesetzt wird. Diese Bedingung kann jedoch in einigen Anwendungsfällen nicht erfüllt werden, zum Beispiel bei bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen (DCV) für dauerhaft bewohnte Räume, in gut abgedichteten und ausschliesslich mechanisch belüfteten Gebäuden oder in intelligenten Gewächshäusern.



Der SCD53 kombiniert fortschrittliche Lasertechnologie mit der umfangreichen Expertise von Sensirion in der photoakustischen NDIR-Sensorik, um eine ausgezeichnete Langzeitstabilität unabhängig von Frischluft-basierten Rekalibrierungsalgorithmen zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Sensor erstklassige Genauigkeit und Robustheit gegenüber Staub, Vibrationen sowie mechanischen Stössen. Die integrierte Feuchte- und Temperaturkompensation sowie die optionale Druckkorrektur ermöglichen zuverlässige Messwerte auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Dank On-Demand-Messmodus, kompakter Sensorgrösse und einem Reflow-lötbaren LGA-Gehäuse lässt sich der SCD53 einfach, flexibel und kostengünstig integrieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Produktseite.

Auf einen Blick – der CO 2 -Sensor SCD53:

Hohe Langzeitstabilität ohne ASC/ABC

Leistungsfähig bei verschiedensten Umgebungsbedingungen

Genauigkeit: ±(30 ppm + 3 % m.v.)

Kompakte Grösse und Reflow-lötbar

Marktstart: Q4/2026





Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.