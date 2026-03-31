Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
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31.03.2026 20:30:03
Medienmitteilung: Generalversammlung genehmigt alle Anträge – Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt
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Mobimo Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Medienmitteilung
Dr. Markus Schürch wurde als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt und gleichzeitig als neuer Präsident gewählt. Er folgt auf Peter Schaub, der sich nach 18 Jahren erfolgreichen Wirkens im Verwaltungsrat und seit 2019 als dessen Präsident nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Markus Schürch meint: «Ich freue mich über meine Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats und weiss das von den Aktionärinnen und Aktionären ausgesprochene Vertrauen sehr zu schätzen. Es ist mir eine Ehre, in dieser neuen Rolle die Erfolgsgeschichte von Mobimo weiterschreiben zu dürfen. Meinem Vorgänger Peter Schaub möchte ich im Namen des ganzen Verwaltungsrats herzlich für sein wertvolles, ausserordentliches Engagement und die langjährige Verbundenheit mit Mobimo danken.»
Alle weiteren zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats (Lukas Brosi, Sabrina Contratto, Bernadette Koch, Stéphane Maye, Dr. Martha Scheiber) wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Neu ist Sophie Dubuis in den Verwaltungsrat gewählt worden. Sophie Dubuis ist selbstständige Unternehmensberaterin und unabhängige Verwaltungsrätin mehrerer namhafter Unternehmen in der Westschweiz.
Die beantragte Ausschüttung von CHF 10.25 pro Namenaktie wurde bestätigt. Diese setzt sich aus einer Bardividende von CHF 5.15 pro Aktie vor Abzug der Verrechnungssteuer sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von CHF 5.10 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen. Die Ausschüttung in der Höhe von CHF 8.45 netto (gerundet) wird pro dividendenberechtigte Namenaktie am 8. April 2026 erfolgen.
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Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,2 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.
Ende der Medienmitteilungen
2301838 31.03.2026 CET/CEST
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