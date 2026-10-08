Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
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08.10.2026 07:00:04
Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau
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Mobimo Holding AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Medienmitteilung
Luzern/Aarau, 8. Oktober 2026 – Mobimo legt gemeinsam mit Behördenvertretern und den weiteren Projektpartnern feierlich den Grundstein für die letzte Ausbauetappe des Aeschbachquartiers in Aarau. Mit der Umnutzung des ehemaligen Rockwell-Produktionsgebäudes wird das Areal um einen weiteren urbanen Baustein ergänzt.
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2412130 08.10.2026 CET/CEST
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