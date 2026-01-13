Leonteq AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERHÄLT BAFIN-LIZENZERWEITERUNG

Zürich, 13. Januar 2026

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Leonteq Securities (Europe) GmbH in Deutschland die Genehmigung für eine Lizenzerweiterung erteilt, die es ihr ermöglicht, Leonteq Securities AG bei ihren Handelsaktivitäten zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt für den Aufbau des Retail-Flow-Geschäfts im deutschen Markt.

Das Retail-Flow-Geschäft von Leonteq konzentriert sich auf den Auf- und Ausbau einer automatisierten Plattform, die darauf spezialisiert ist, eine grosse Anzahl von verbrieften Wertpapieren zu emittieren und diese ebenso wie Aktien und ETFs für Privatanleger günstig handelbar zu machen.

Im Rahmen dieser Aktivität hatte Leonteq bereits im April 2024 die exklusive Market-Maker-Rolle für Aktien und ETFs an der BX Swiss übernommen. Zudem startete Leonteq erfolgreich rund ein Jahr später mit der Emission und dem Handel einer grossen Anzahl von Hebelprodukten an den Schweizer Börsen SIX und BX Swiss.

Mittlerweile bietet Leonteq in der Schweiz mehr als 10’000 börsenkotierte Hebelprodukte an und positioniert sich damit unter den führenden Emittenten. Bereits acht Monate nach dem Markteintritt wurde in dem offerierten Produktangebot an der SIX ein Marktanteil von 7% erreicht. Diese starke Marktposition wird durch eine konstant hohe Ausführungsqualität untermauert. Gemäss dem Payoff Market Making Index (PMMI) belegte Leonteq, gemessen an der Verfügbarkeit von Kursnotierungen, der Spread-Tightness und den notierten Volumina, in den letzten sechs Monaten den ersten Platz bei Hebelprodukten.

Michael Seifried, Head Retail Flow Business bei Leonteq: «Die zusätzliche BaFin-Lizenz ist ein wichtiger nächster Schritt für den Start unseres Retail-Flow-Geschäfts in Deutschland. Diese wird es uns ermöglichen, unsere lokale Expertise gezielt auch im deutschen Markt anzuwenden. Wir befinden uns nun in der finalen Vorbereitungsphase für den Markteintritt. Dank unserer hochmodernen Technologie-Plattform freuen wir uns auf einen vielversprechenden Start, der an den Erfolg in der Schweiz anknüpfen wird.»

Christian Spieler, CEO von Leonteq, ergänzte: «Die Retail-Flow-Initiative stellt die grösste Einzelinvestition von Leonteq in den letzten Jahren dar. Mit der Lizenzerweiterung erreichen wir einen wichtigen Meilenstein zur Umsetzung unserer strategischen Wachstumspläne in Deutschland – den mit Abstand grössten Markt in Europa. Sie unterstreicht unseren Anspruch, uns auch über die Schweiz hinaus als führender Emittent börsengehandelter strukturierter Produkte zu etablieren. Deutsche Anleger werden von der Expertise unseres lokalen, erfahrenen Teams sowie von direktem Zugang zu unserer leistungsfähigen Plattform profitieren.»





