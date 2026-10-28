Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
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28.10.2026 07:30:04
Medienmitteilung: Sensirion verkündet weltweite Verfügbarkeit des Einwegsensors SFM3304-D für proximale Durchflussmessungen bei der mechanischen Beatmung
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Sensirion Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Der SFM3304–250-D ist unser neuer Gasflusssensor zur Durchflussüberwachung in unmittelbarer Nähe der Patientinnen und Patienten. Er ist der Nachfolger des SFM3300-D, wobei Pins und Formfaktor identisch sind. Der Strömungskanal wurde jedoch überarbeitet und der Sensorchip des neuen Sensors ist vier Generationen jünger. Dadurch wurden Leistungsmerkmale wie der Geräuschpegel und die Unabhängigkeit von bestimmten Zuflussbedingungen verbessert. Der neue Chip bietet zudem zusätzliche Funktionen wie Einstellung der Ansprechzeit, Optionen zur Mittelwertbildung, bessere Diagnostik und schnelleres Auslesen.
Der SFM3304-D wird zum Schutz vor Verunreinigungen und zur einfachen Handhabung einzeln verpackt. Die Verpackung ist ethylenoxiddurchlässig, was einen potenziellen Sterilisationsschritt ermöglicht. Das Standardetikett auf der Verpackung, das über den Vertrieb erhältlich ist, enthält relevante Informationen zur Rückverfolgbarkeit. Gegebenenfalls muss das Etikett je nach beabsichtigtem Einsatz und geltenden Vorschriften noch um kundenspezifische Kennzeichnungen ergänzt werden. Anpassungen können bei der Projektanmeldung vorgenommen werden.
„Der SFM3304-D sieht wie sein Vorgängermodell SFM3300-D aus – unsere Innovation liegt in der neuen Generation des Sensorchips und dem überarbeiteten Strömungskanal. Das bewährte Konzept des proximalen Einwegsensors bleibt unverändert: Ein robuster Einwegsensor, der sich auch in Notfallsituationen einfach anschliessen und trennen lässt und mit einer Heizung ausgestattet ist, um Kondensation zu verhindern. Gleichzeitig bieten wir mit dem SFM3304-D ein entscheidendes Upgrade: Der neue Strömungskanal optimiert die Geräuschspezifikationen des Sensors, seine Unabhängigkeit von Zuflussbedingungen und sogar seinen Druckabfall. Der neue Chip bietet ausserdem eine schnellere I2C- und Auslesefrequenz, bessere Diagnostik- und Statusfunktionen sowie die Möglichkeit, die Ansprechzeit und die Mittelwertbildung des Sensors einzustellen“, sagt Pauline Simonet, Produktmanagerin für Gasflusssensoren.
Der SFM3304-D ist ab sofort über unser globales Netzwerk aus vertrauenswürdigen Vertriebspartnern erhältlich.
Für weitere Informationen oder um den SFM3304-D zu kaufen, besuche bitte unsere Website oder kontaktiere einen Vertriebspartner in deiner Nähe.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sensirion Holding AG
|Laubisrütistrasse 50
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 306 40 00
|Fax:
|+41 44 306 49 06
|Internet:
|www.sensirion.com
|ISIN:
|CH0406705126
|Valorennummer:
|A2JGBW
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2421330
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2421330 28.10.2026 CET/CEST
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