Mediennews: Journalisten ausgezeichnet + ProSiebenSat.1Puls4

BÉAL UND KAMPL ERHIELTEN PRESSEPREIS DER ÄRZTEKAMMER WIEN

Die beiden ORF-Redakteurinnen Céline Béal und Nicole Kampl sind am Dienstag mit dem Pressepreis 2022 der Ärztekammer für Wien ausgezeichnet worden. Béal erhielt die Auszeichnung für eine Sendung zum Thema "Wenn Kranksein Müll macht" in der Sendereihe "Moment" auf Ö1. Sie widmet sich darin der Frage, wie medizinischer Abfall entsorgt wird. Kampl erhielt die Auszeichnung für ihren "Am Schauplatz"-Beitrag "Beklatscht, Bedroht, Ausgebrannt". Sie war dafür in Österreich unterwegs, um zu zeigen, wie das Gesundheitspersonal mit Belastungen und Bedrohungen umgeht.

NEUER KOLLEKTIVVERTRAG FÜR PROSIEBENSAT.1PULS4-GRUPPE

Die Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4 hat einen neuen Kollektivvertrag. Der zwischen Unternehmensleitung, Betriebsrat, Wirtschaftskammer und Gewerkschaft ausverhandelte KV gilt rückwirkend ab Jahresbeginn und ersetzt bisher geltende, unterschiedliche Kollektivverträge und Regelungen in der Firmengruppe zu der die TV-Sender Puls 4, ATV, ATV2 und Puls 24 und die Streamingplattform Joyn gehören. Laut Aussendung beinhaltet der neue Vertrag u.a. Mindestgehälter, die allesamt über 2.000 Euro liegen, die Möglichkeit für ein bezahltes Sabbatical von drei bis sechs Monaten nach vier Jahren Betriebszugehörigkeit und - zusätzlich zum gesetzlichen Urlaub - eine "Me-Time" von fünf Arbeitstagen pro Jahr als zusätzlichen Freizeitausgleich.

