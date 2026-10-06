Medienriese entsteht: Paramount schließt Warner-Kauf ab, Aktien gefragt

Der Unterhaltungskonzern Paramount hat die Übernahme des Hollywood-Konkurrenten Warner Brothers abgeschlossen.

Die Aktie des neuen Dachkonzerns Skydance soll ab Dienstag an der New Yorker Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Warner-Aktie zeitweise 0,08 Prozent höher bei 30,98 US-Dollar. Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die Skydance-Aktie derweil 1,06 Prozent auf 9,88 US-Dollar nach oben.

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LOS ANGELES (dpa-AFX)