Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|Übernahme
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06.10.2026 14:58:38
Medienriese entsteht: Paramount schließt Warner-Kauf ab, Aktien gefragt
Die Aktie des neuen Dachkonzerns Skydance soll ab Dienstag an der New Yorker Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Warner-Aktie zeitweise 0,08 Prozent höher bei 30,98 US-Dollar. Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die Skydance-Aktie derweil 1,06 Prozent auf 9,88 US-Dollar nach oben.
/so/DP/stk
LOS ANGELES (dpa-AFX)
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