Warner Bros. Discovery Aktie

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WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

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Übernahme 06.10.2026 14:58:38

Medienriese entsteht: Paramount schließt Warner-Kauf ab, Aktien gefragt

Medienriese entsteht: Paramount schließt Warner-Kauf ab, Aktien gefragt

Der Unterhaltungskonzern Paramount hat die Übernahme des Hollywood-Konkurrenten Warner Brothers abgeschlossen.

Die Aktie des neuen Dachkonzerns Skydance soll ab Dienstag an der New Yorker Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Warner-Aktie zeitweise 0,08 Prozent höher bei 30,98 US-Dollar. Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die Skydance-Aktie derweil 1,06 Prozent auf 9,88 US-Dollar nach oben.

/so/DP/stk

LOS ANGELES (dpa-AFX)

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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