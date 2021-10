Medientage München beginnen - Branchentreff wieder in Präsenz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschlands Medienbranche trifft sich von Montag (13.00 Uhr) an eine Woche lang zu einer ihrer führenden Konferenzen in München. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es der erste große Branchenkongress mit Präsenzveranstaltungen - parallel wird alles im Netz übertragen. Die Veranstalter rechnen bei der Hybrid-Konferenz mit rund 3000 Menschen vor Ort und rund 7000 Teilnehmenden per Video.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet die Medientage beim Auftakt-Gipfel. Zum Start diskutieren unter dem Kongressmotto "New Perspectives - neue Perspektiven" die Spitzen privater und öffentlich-rechtlicher Medien über die Zukunftsaussichten der Branche.

Neben einem TV- und einem Audio-Gipfel an den nächsten Tagen gibt es bis Freitag insgesamt rund 140 Fachveranstaltungen mit etwa 370 Podiumsgästen. Für die 35. Auflage sind die Medientage vom langjährigen Veranstaltungsort auf dem Messegelände am Rande Münchens ins Isarforum mitten in der Landeshauptstadt gezogen. Im vergangenen Jahr fand die Konferenz ausschließlich online statt./fd/rin/DP/nas