Medifast hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Medifast präsentierte am 03.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Medifast hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 417,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at