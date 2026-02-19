19.02.2026 06:31:28

Medifast öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medifast hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Medifast vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 36,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,700 USD. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Medifast im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 35,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 385,79 Millionen USD im Vergleich zu 602,46 Millionen USD im Vorjahr.

