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05.08.2026 06:31:29
Medifast öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Medifast präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,64 Prozent auf 76,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medifast 105,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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