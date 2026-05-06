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06.05.2026 06:31:29
Medifast stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Medifast hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,30 Prozent auf 76,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 115,7 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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