Medifast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medifast hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 72,1 Millionen USD – eine Minderung von 19,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at