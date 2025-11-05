|
05.11.2025 06:31:28
Medifast zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Medifast äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 36,21 Prozent auf 89,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medifast 140,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
